Одесская областная детбольница получила гуманитарную помощь из Испании

Одесская областная детская клиническая больница получила гуманитарную помощь от неправительственной организации фармацевтической сферы «Farmamundi» из Испании.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

«Одесская областная детская клиническая больница – единственное лечебно-профилактическое учреждение в нашем регионе, которое обеспечивает все виды педиатрической и хирургической специализированной помощи детям и подросткам Одессы и Одесской области в возрасте от 0 до 18 лет. Больница обеспечена. Но, учитывая количество пациентов, находящихся сейчас на лечении, потребности возрастают. Эти лекарственные средства, которые мы получили от наших испанских друзей, позволят повысить качество оказания медицинской помощи, как одесситам и жителям Одесской области, так и внутренне перемещённым лицам, которые тоже обращаются в нашу больницу. Спасибо за помощь Почётному консулу Украины в Валенсии Пабло Гиль», — сказал главный врач больницы Павел Георгиев.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с главными врачами учреждений здравоохранения областного подчинения.

Фото: ООВА/Facebook

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