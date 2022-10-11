Геннадий Труханов обратился к зарубежным партнёрам: Украина нуждается в ПВО

После массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к зарубежным партнёрам Одессы.

Текст обращения мэр Одессы разместил на своей странице в Facebook.

«Украина в очередной раз подверглась ракетным атакам российских оккупантов. Каждый день террористы уничтожают наши города, вопреки всем нормам международного права, морали и здравого смысла.

От имени всех одесситов обращаюсь к нашим партнёрам, ко всем, кто нас поддерживает: Украина нуждается в ПВО. На сегодняшний день это помощь, которая жизненно нужна во всех смыслах этого слова», — написал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил: «то, что сейчас делает РФ, — это геноцид украинской нации, которая героически противостоит врагу и защищает не только свою землю, но и демократические ценности всей Европы. Мы платим за них кровью и миллиардами нанесённого ущерба. Но продолжаем упорно идти к победе».

«Искренне надеюсь, что системы ПВО будут переданы уже в ближайшее время, поскольку агония путина может оборачиваться более чем разрушительными последствиями», — резюмировал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, утром 11 октября силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью три дрона-камикадзе Shahed-136.

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