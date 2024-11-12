Сырский встретился с волонтёрами, в т.ч. со Стерненко из Одессы

12 ноября главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Александр Сырский встретился с представителями общественности и украинскими волонтёрами, помогающими армии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Волонтёрское сообщество представляли Игорь Лаченков, Сергей Стерненко, основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович и соучредитель организации помощи ветеранам «Принцип» Любовь Галан.

Соорганизатором встречи стал советник Президента Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин. В ней также приняли участие несколько высокопоставленных руководителей ВСУ.

«Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии. Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество», – отметили в Генштабе.

Одесский активист Стерненко, который ранее обвинял Сырского в давлении за критику, также отчитался о встрече в Генштабе.

«Присоединился, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые озвучиваю уже длительное время. Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем… Наше государство сейчас в чрезвычайно тяжёлой ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять», – написал волонтёр.

Сам главком опубликовал в Telegram фото со Стерненко, Литвиным и волонтёрами, подписав его «Всё будет Украина».

Одесса News информировала, что 7 ноября Стерненко сообщал, что «с большим удивлением узнал», что его, согласно представлению Приморского территориального центра комплектации и соцподдержки, объявили в розыск. Волонтёр отметил, что повестку ему якобы отправляли в Одессу, откуда он переехал в Киев шесть лет назад, а документ не поехал «ни по адресу проживания, ни по прописке».

В Одесском областном терцентре комплектования заявили, что Стерненко «не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации». «Намёки» Стерненко на то, что объявление его в розыск является местью за критику в адрес армии и требованиями реформировать эту систему, в ТЦК назвали безосновательными.

8 ноября, после обнародования заявления ТЦК, волонтёр написал в соцсетях, что эта история – «прямое указание» главкома ВСУ Александра Сырского, якобы обидевшегося на то, что Стерненко потребовал провести армейскую реформу. Также Стерненко назвал ложью сообщение ТЦК об умышленной неявке и уплате штрафа.

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