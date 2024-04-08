Зеленский провёл заседание Ставки: Основной вопрос – Харьков

По итогам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, которое состоялось 8 апреля, разведка и специальные службы Украины работают над новыми шагами по уменьшению российского военного потенциала.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

«Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области», – подчеркнул Глава государства.

На заседании Ставки, по его словам, звучали доклады военных относительно физической защиты объектов энергетики в Украине и результативности сбития дронов и ракет.

«Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнёрами ради новых систем ПВО для Украины», – отметил Президент.

Он выразил благодарность всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить.

«Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки 4 апреля 2024 года, на котором основными вопросами были фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.

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