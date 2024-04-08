Япония меняет оборонную стратегию из-за «геополитической напряжённости»

Геополитическая напряжённость в мире привела к «историческому переломному моменту» и заставила Японию изменить оборонную стратегию.

Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в опубликованном 7 апреля интервью CNN, пишет издание ГОРДОН.

«Мы наблюдаем агрессию России в Украине, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Восточной Азии, и мы столкнулись с историческим поворотным моментом. Именно поэтому Япония приняла решение о фундаментальном укреплении своего оборонного потенциала, и мы значительно изменили политику Японии в области безопасности на этих направлениях», – сказал Кисида.

По его словам, Токио осознаёт «суровую и сложную» обстановку, сложившуюся в регионе.

«По соседству с нами есть страны, которые разрабатывают баллистические ракеты и ядерное оружие, и другие, которые наращивают свой оборонный потенциал непрозрачным способом. Кроме того, есть односторонние попытки изменить статус-кво силой как в Восточно-Китайском, так и в Южно-Китайском море», – сказал он.

Он отметил, что правительство Японии пристально следит за усилившимися контактами РФ и КНДР, и указал на совместные военные учения Китая и России, назвав такое сотрудничество «вызывающим беспокойство в отношении международного порядка и стабильности».

Кисида подчеркнул, что главным союзником Японии в деле «сдерживания и реагирования» остаются США.

Одесса News информировала о передаче Правительством Японии в марте 2024 года техники водохозяйственным организациям одесского региона для реконструкция мелиоративных систем.

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