Президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что намерена придерживаться политики невмешательства во внешние дела, продолжая курс своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Fuser News.

Шейнбаум отклонила приглашение Президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

«Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность – здесь», — сказала Шейнбаум, отмечая, что главной задачей её администрации будет решение внутренних проблем.

Шейнбаум заявила, что будет поддерживать внешнюю политику своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заключающуюся в невмешательстве в дела других государств и поддержании мирного разрешения любых конфликтов. Она также подтвердила благосклонность Мексики к поддержанию дипломатических отношений со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошёл инцидент с мексиканским посольством, который Шейнбаум назвала «нарушением суверенитета».

Как сообщала Одесса News, Мексика не подписала итоговое коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

Фото: América del Norte/Nuevo

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy