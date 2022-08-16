Зеленский встретился со звёздами кино Шрайбером и футбола Андреем Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с амбассадорами фандрейзинговой платформы UNITED24 – украинской звездой футбола Андреем Шевченко и американским актёром, сценаристом и продюсером Ливом Шрайбером.

Они приехали в Украину для подготовки новых проектов UNITED24, в частности, для запуска молодёжной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лива Шрайбера.

На встрече были обсуждены промежуточные результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать 170 млн долларов США.

Владимир Зеленский отметил, что речь идёт не только об объёме благотворительных взносов, но и о внимании, привлекаемом амбассадорами к теме войны, которую Россия ведёт в Украине. По словам Президента, снижение мирового внимания к событиям в нашем государстве – это сейчас один из основных вызовов, ведь это сказывается и на объёмах международной поддержки, и на темпах поставок вооружений, и на освещении данной темы в СМИ.

«Поэтому для нас очень важны визиты, которые привлекают международное внимание», – подчеркнул Глава государства.

В ходе встречи также были представлены первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будет перечислено UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (восстановление Украины).

Гости также рассказали Президенту о будущих проектах сотрудничества с мировыми брендами, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщала Одесса News, 15 августа американский актёр, сценарист и продюсер Лив Шрайбер прибыл в Украину.

Фото: ОПУ, Укрзализныця

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