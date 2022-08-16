Последствия непогоды в Одессе ликвидируют более 300 сотрудников коммунальных служб

В ликвидации последствий непогоды в Одессе 16 августа задействовано 8 бригад, 24 единицы техники и более 300 сотрудников коммунальных служб.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Из-за подтопления, вызванного непогодой, было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусных маршрутов №3 и № 8.
По состоянию на 13:00 движение трамвайных маршрутов №№ 5, 10, 13, 15, 17, 21, 27 и всех троллейбусных маршрутов восстановлено.
Трамвайный маршрут №1 — работает до Лузановки.
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