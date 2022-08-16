Последствия непогоды в Одессе ликвидируют более 300 сотрудников коммунальных служб

В ликвидации последствий непогоды в Одессе 16 августа задействовано 8 бригад, 24 единицы техники и более 300 сотрудников коммунальных служб.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Из-за подтопления, вызванного непогодой, было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусных маршрутов №3 и № 8.

По состоянию на 13:00 движение трамвайных маршрутов №№ 5, 10, 13, 15, 17, 21, 27 и всех троллейбусных маршрутов восстановлено.

Трамвайный маршрут №1 — работает до Лузановки.



Отмечается, что из-за сильного дождя и порывистого ветра повалены 8 деревьев, а также крупные ветки.



В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия стихии.



По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе вновь ожидается гроза и порывистый ветер.



Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями.



Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01.

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