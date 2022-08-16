Одесский оперный приглашает на балет «Судьбы»

21 августа на сцене Одесского Национального академического театра оперы и балета балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства.

Автор либретто и хореограф — постановщик Сергей Кон на вопрос о содержании балета ответил так: «Уверен, что нет человека, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом о том, что есть судьба? Это то, что определено, обусловленное с момента рождения или это ряд жизненных событий, в которой мы имеем возможность выбирать? Это неотвратимость рока, года или всё же есть свобода выбора? Балет «Судьбы» не даёт однозначного ответа на эти вопросы. Скорее, это размышления на темы человеческих судеб, встреч и потерь. Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нём, основаны на реальных событиях. Это истории из жизни реальных людей — наших современников, к которым в дом постучалась Судьба».

Начало в 16 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: пер. Чайковского, 1.

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