Одеська шашистка знайшла час на Чемпіонаті світу помилуватись китайськими краєвидами

У китайському місті Лішуй продовжується 16-й Всесвітній чемпіонат із шашок, в якому бере участь спортсменка Вікторія Мотрічко з Одеси.

Як повідомляє кореспондент Одесса News, попри напружений графік змагань, організатори Чемпіонату знайшли час для спортсменів задля відпочинку.

Група учасників, в тому числі й одеська королева шашок, скористалась такою можливістю й здійснила річкову прогулянку водоймою природного парку Nanming Mountain Park.

На запитання нашого кореспондента: «Як відпочивалось?», Вікторія відповіла: «Навіщо слова, покажіть краще читачам ось це відео».



Як повідомляла Одесса News, на Чемпіонаті світу у м.Лішуй в змаганнях бліц Вікторія була четвертою.

Змагання тривають.

Фото: Вікторія Мотрічко, Fangchao Chen/Facebook

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