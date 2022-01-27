«Черноморец» сыграл с северомакедонцами на тренировочных сборах в Турции

Команда Романа Григорчука — «Черноморец» — упустила победу во втором тайме контрольного матча на сборах в Турции, сыграв с северомакедонской командой «Шкупи» вничью — 1:1.

Об этом сообщает ФК»Черноморец».

Отмечается, что этом матче тренер Григорчук продолжил серию кадровых экспериментов, включив в игру нового игрока — экс-футболиста львовского «Руха», опытного атакующего полузащитника Ореста Кузыка, с которым «Черноморец» подписал контракт на 2 года.

«Команды активно стартовали, мяч практически не задерживался в центре поля. Одесситы в своих атакующих устремлениях были настырнее. Как результат — на 21-й минуте Руди Пожег Ванцаш заработал пенальти, а Назарий Русин его уверенно реализовал. Через несколько минут «Черноморец” мог удвоить преимущество. Прекрасную атаку организовали Орест Кузык, Борислав Цонев и Дмитрий Юсов. Лишь мастерство голкипера «Шкупи” спасло команду от гола в исполнении Юсова», — говорится в спортивном комментарии.

Второй тайм соперники «моряков” начали агрессивнее и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот Евгения Паста. Вратарь не раз выручал одесскую команду, но и он был бессилен, когда сработал прессинг «Шкупи”: у Ваната отобрали мяч и доставили его в штрафную площадку «Черноморца”. Остальное было делом техники, форварда команды из Скопье она не подвела — 1:1.

С таким счётом матч и завершился.

Как сообщала Одесса News, ранее на сборах в Турции «Черноморец» разгромил косоварскую «Приштину» (4:0), а также сыграл два спарринга против польской «Лехии» — 0:0 и 2:0.

Первый сбор «Черноморца» в Турции завершается сегодня, 27 января. Второй пройдёт с 31 января по 18 февраля.

Фото и видео: ФК Черноморец

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