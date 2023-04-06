Спортсмены Одесской области по вольной борьбе показали лучший результат в истории

Спортсмены Одесской области завоевали 4 золотые медали на чемпионате Украины среди юниоров по вольной борьбе, который состоялся в Коростене Житомирской области.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Чемпионами Украины стали Мария Зенкина (до 76 кг), Алексей Харчук (до 70 кг), Никита Зубаль (до 65 кг), у всех тренер – Владимир Веремийчук, ФСК «Химик», Южный) и Николай Ташогло (до 61 кг, тренеры — Георгий Ябанжи, Иван Петков).

Кроме того, Николай Ташогло и Алексей Харчук выполнили норматив мастера спорта Украины.

Отмечается, что в рамках подготовки к чемпионату Европы планируется турнир в Румынии (Бухарест, 26-28 мая) и сбор в Конча-Заспе непосредственно перед соревнованиями.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года теннисистка из Одессы Элина Свитолина проиграла в США свой первый матч после возвращения из декретного отпуска.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области