393-й день войны: украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу за сутки

Начались 393-и сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ в своей ежедневной оперативной сводке состоянием на 6 утра 23 марта.

Отмечается, что подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедший боевой день уничтожены 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станция радиоэлектронной борьбы.

«Российская Федерация продолжает вооружённую агрессию против Украины, не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, на других – обороняется», — говорится в сообщении.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает населённые пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

Так, за минувшие сутки противник нанёс ракетный удар по Запорожью, попав в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских граждан. Также враг нанёс 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Оккупанты запустили 21 БпЛА типа Шахед-136 из Брянской области, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. 16 из этих дронов сбиты.

Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населённым пунктам в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону, вёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское, совершил артобстрелы ряда населённых пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведёт оборонительные действия, подверг обстрелам более 45 населённых пунктов недалеко от линии столкновения.

Как сообщала Одесса News, первую партию артиллерийских 122-мм снарядов, изготовленных ГК «Укроборонпром» в кооперации со страной НАТО, уже отгрузили Вооружённым силам.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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