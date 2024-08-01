США обеспокоены продвижением российских войск в Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки озабочены прогрессом российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Reuters.

«Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь по безопасности», — говорится в сообщении.

В то же время, он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов собственного войска.

«Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять», — сказал Остин.

«Украинцы очень решительные люди», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, в Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy