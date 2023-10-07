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  4. Ночью Одесскую область обстреляли сверхзвуковыми ракетами типа «Оникс»

Ночью Одесскую область обстреляли сверхзвуковыми ракетами типа «Оникс»

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Ночью 7 октября враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что попадание произошло в Одесском районе в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе.

Повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о погибших не поступала.

По уточнённой информации, 4 человека обратились к медикам с лёгкими травмами от битого стекла в результате повреждений взрывной волной. Всем предоставлена квалифицированная помощь на месте, без госпитализации.

Одесса News информировала об очередной массированной дроновой атаке Одесской области в течение ночи 6 октября.

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