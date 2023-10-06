Ночью Одесская область атакована дронами, есть прилёты, паромный пункт не работает

Очередная массированная дроновая атака была проведена против юга Украины в течение ночи 6 октября.

Несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» враг направил из Крыма по разным регионам Украины. 11 дронов силами противовоздушной обороны уничтожены на юге: 3 – в Одесской области, 8 – в Николаевской, сообщает в Telegram военный эксперт Сергей Братчук.

По информации Telegram-канала «Одесса. Официально», Госпогранслужба сообщила о временной приостановке работы паромного пункта пропуска «Орловка».

«Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате нападения люди не пострадали. Просим выбрать другие пути в Румынию», — говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ проинформировало, что в ночь на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (временно оккупированная территория Крым) ударными БпЛА типа «Shahed». Зафиксированы пуски 33 «шахедов», следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

«К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 «Shahed-131/136», в частности, в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей», — сказано в информации.

Силы обороны юга Украины сообщили, что «используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы. Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Измаильского района: повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали».

Одесса News сообщала, что в предыдущую ночь — 5 октября — 5 беспилотников было сбито в небе над Одесской областью.

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