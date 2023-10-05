Ночью над Одесской областью было сбито 5 вражеских дронов

В ночь на 5 октября оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления (мыс Чауда-ТОТ Крым).

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 29 ударных БпЛА.

«Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Сил обороны юга уточнила, что 5 беспилотников было сбито в небе над Одесской областью, 9 — над Кировоградской и 19 — Николаевской областями.

«Враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Образовавшийся пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало», — информирует пресс-служба.

Одесса News сообщала, что по данным Генштаба ВСУ оперативная обстановка на востоке и юге Украины состоянием на 6 утра 5 октября остаётся сложной.

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