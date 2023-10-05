589-й день войны: враг резко увеличил число направлений своих атак

Начались 589-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

«Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остаётся сложной», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

За последние сутки украинская армия провела 57 боевых столкновений с российскими оккупантами. По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 5 октября, враг атаковал позиции ВСУ на семи направлениях:

на Купянском – севернее Зыбино Харьковской области;

на Лиманском – восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области;

на Бахмутском – в районах населённых пунктов Григорьевка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области;

на Авдеевском – в районах Авдеевки и Ласточкино Донецкой области;

на Марьинском – в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтёрском – в районе Золотой Нивы и Ровнополья Донецкой области;

на Запорожском – в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, – объясняют ситуацию штабисты.

Также отмечается, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что российские оккупанты активизировали эвакуацию из временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Фото: BBC News, Генштаб ВСУ

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