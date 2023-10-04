588-й день войны: оккупанты эвакуируются из Токмака Запорожской области

Российские оккупанты активизировали эвакуацию из временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Об этом 4 октября в Telegram заявил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

«Паники нет», но паника есть. Оккупанты на мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подгорает в Токмаке: несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы «власти», несколько дней назад российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи», – написал Фёдоров.

По его словам, сейчас оккупанты перешли к «заведениям образования» – они вывозят школы, училище и техникум.

«Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать «админучреждения», магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо», – подчеркнул мэр.

Также Фёдоров проинформировал, что «в районе Токмака врагу так беспокойно, что дырява пэвэо со страху сбивает собственные сушки. В британской разведке подтверждают, что 28 сентября русские силы противовоздушной обороны сбили свой истребитель Су-35 FLANKER M над Токмаком».

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 октября, «Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах».

Для справки. После широкомасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боёв с ВСУ оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь «столицей» временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о «присоединении» региона к РФ. В последние месяцы власти Мелитополя регулярно сообщают взрывах в городе. Они связаны как с работой партизан, так и с прилётами.

Одесса News информировала, что в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

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