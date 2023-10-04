Полиция очищает Одессу от криминалитета

Одесские правоохранители сообщили о подозрении так называемому «вору в законе» и его ближайшему окружению.

Речь идёт о «воре в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Лавасоглы-Батумский», его доверенном лице и лицах с определёнными уголовными статусами в преступной среде, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области. Ранее они получали подозрение за распространение преступного влияния и участие в сходке.

Отмечается, что в феврале 2023 года оперативники Департамента совместно с теруправлением стратегических расследований в Одесской области и детективы следственного управления областной полиции провели масштабную спецоперацию, по результатам которой «вору в законе» и его пяти «ставленникам» сообщили подозрение, а двоих «смотрящих» задержали.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с Одесской областной прокуратурой собрали доказательства их причастности к вымогательству, нелегальному игорному бизнесу, созданию и участию в преступной организации.

По данным следствия, для контроля криминальной среды в Одесской области «Лавасоглы-Батумский» создал преступную организацию, куда вошли уголовники из его ближайшего окружения. Своих представителей он в разный период назначил так называемыми «смотрящими» за городами Черноморск и Измаил, а также в местах лишения свободы.

Именно они отвечали за сбор и распределение средств «преступного общака», давали «разрешение на работу» преступным группам, «крышевали» незаконный бизнес, организовывали преступные сборища. На так называемых «сходках» с участием своего лидера они решали вопрос о координации преступной деятельности.

29-30 сентября оперативники и детективы полиции провели меры по сообщению семи уголовникам новых подозрений. Пятерым уже бывшим так называемым смотрящим за Одесским СИЗО, за корпусом в изоляторе, по городам Измаил и Черноморск инкриминируют ч. 5 ст. 255 (участие в преступной организации) Уголовного кодекса Украины, действия трёх из них дополнительно квалифицированы по ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) Уголовного кодекса Украины.

«Лавасоглы-Батумскому» и его доверенному лицу – «уголовному авторитету» — заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Их места пребывания устанавливаются. Они объявлены в розыск.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, Одесская облпрокуратура

Видео: Нацполиция

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