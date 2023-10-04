В Венеции жертвами автокатастрофы стали четверо украинцев

Четверо украинцев погибли, четверо получили ранения в результате аварии автобуса, произошедшей 3 октября вечером в Венеции (Италия).

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии NV 4 октября.

«Итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточнённой информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения. Пострадавшие граждане получают медпомощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет», – сказал Николенко.

Николенко сообщал, что туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады на трассе А4. Итальянские СМИ оценивали высоту эстакады в 10 метров.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо.

В МИД отметили, что украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с родными.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил в городе траур.

Фото из открытых источников

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