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  4. Из окна дома на Балковской в Одессе выпало полуторагодовалое дитя

Из окна дома на Балковской в Одессе выпало полуторагодовалое дитя

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25 июля из окна шестого дома на улице Балковской,193, в Одессе выпал ребёнок в возрасте полутора лет.

Об этом происшествии сообщает Думская.

Приехала скорая помощь, однако, как говорят очевидцы события, от полученных травм ребёнок скончался на месте падения. Оказывалась помощь матери ребёнка, которая находилась в шоковом состоянии.

Отмечается, что на месте полиция начала расследовать обстоятельства произошедшего.

Одесса News сообщала о смерти в мае 2020 года мужчины, выпавшего с 7-го этажа здания на проспекте Академика Глушко в Одессе.

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