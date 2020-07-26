Издана книга погибшего в Одессе на пожаре директора Института морской биологии

В Украине издали научно-популярную книгу о Чёрном море, одним из авторов которой является директор Института морской биологии НАН Борис Александров, который трагически погиб во время пожара в Институте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Почему светится Чёрное море и можно ли его поджечь? Оно скорее мёртвое или живое? Кто там живёт: есть морские коньки и киты? Чтобы каждый желающий мог получить ответы на эти и другие вопросы о Чёрном море, украинские учёные создали научно-популярную книгу «Секреты Чёрного моря». Её представили сегодня в Одессе», — говорится в сообщении.

Книга состоит из 28 коротких интересных историй, каждая из которых дополнена большим количеством иллюстраций.

Идея этой книги принадлежит Борису Александрову — директору Института морской биологии НАН, который трагически погиб в конце прошлого года во время пожара в Институте. Борис Георгиевич успел подготовить часть текстов. Закончил написание книги коллектив из почти 30 учёных — биологов, химиков, гидрологов.

С украинского книга переведена на три языка: английский, грузинский и русский. Она написана очень просто и доступно, поэтому будет интересна и детям, и взрослым.

Всего будет выпущено по 500 экземпляров на каждом языке. Кроме того, книга в свободном доступе по ссылке: emblasproject.org/book.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в Одессе провели в последний путь погибших 4 декабря в пожаре на Троицкой, 25 сотрудников Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова и кандидата биологических наук Галину Иванович.