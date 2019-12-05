На пожаре в одесском колледже исчез директор Института биологии южных морей НАН

Во время пожара в Одесском колледже пропали 14 человек, среди которых директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница этот института Галина Иванович.

Об этом сообщает министр образования и науки Украины Анна Новосад в Facebook.

Новосад сообщила, что пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений, находящихся в доме на Троицкой: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

Безвестно пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и сотрудница Института Галина Иванович.

«5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решён вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания», — сообщила Новосад.

Новосад также отметила, что МОН Украины непосредственно участвует в работе оперативного штаба в Одессе. По её словам, сейчас там находится генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

«МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже, несмотря на страшную трагедию, продолжился, и учащимся учебного заведения были обеспечены условия для учёбы», — подчеркнула Новосад.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 час. 12 мин на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 час. 18 минут пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

Известно о 27 пострадавших, которые находятся в стационаре. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. Разыскивают ещё 14 человек, с которыми сейчас нет связи. По данным вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, по состоянию на утро 5 декабря, госпитализированы 29 человек, в том числе 14 подростков и 15 взрослых, семеро из которых спасатели.