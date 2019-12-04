В Одессе горит колледж гостинично-ресторанного бизнеса

Спасатели ликвидируют пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
“4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар”, — говорится в сообщении.
Вогнеборці ліквідовують пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
Вогнеборці ліквідовують пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу ⤵️ Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв.Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 14 осіб, з них 6-ро вогнеборців. З батьками студентів працюють психологи ДСНС. Триває ліквідація пожежі.
Gepostet von ДСНС України am Mittwoch, 4. Dezember 2019
Проводится эвакуация. Сообщается об эвакуации более 40 человек, госпитализированы 9 человек.
«По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв., существует угроза распространения огня. Эвакуировано более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные заведения госпитализированы 9 человек», — говорится в сообщении спасателей.
По рассказам очевидцев, огонь в коридорах блокировал путь выхода из здания некоторым ученикам и преподавателям, а также работникам Одесского филиала Института археологии НАН Украины и других организаций, которые тоже размещались в доме. Несколько учащихся прыгнули из окон здания на припаркованные машины.По словам работников скорой помощи, состояние некоторых пострадавших, которых госпитализировали в горбольницы №1, 9, 11 и областной детской больницы, — средней тяжести и тяжёлое.
В эвакуации людей участвуют также работники городских структур — Горзелентреста, Горсвета и других.
К тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники.
Возле дома, где продолжается пожар, дежурят машины скорой помощи.
На месте работают психологи ГСЧС.
На месте происшествия также находится мэр Одессы Геннадий Труханов, который прервал заседание исполкома.
Обновлено. В Первой одесской больнице от полученных на пожаре травм скончалась преподаватель колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Бордюк Анна Леонидовна, 1976 года рождения. Её муж — сотрудник подразделения МЧС», — сказал Груханов.
Фото: ГСЧС