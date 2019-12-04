В Одессе горит колледж гостинично-ресторанного бизнеса

Спасатели ликвидируют пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

“4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар”, — говорится в сообщении.

Вогнеборці ліквідовують пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Вогнеборці ліквідовують пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу ⤵️ Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв.Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 14 осіб, з них 6-ро вогнеборців. З батьками студентів працюють психологи ДСНС. Триває ліквідація пожежі. Gepostet von ДСНС України am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Отмечается, что первоначально ориентировочная площадь пожара составляла 700 кв. метров, к 12 часам пламя перекинулось на 2 тысячи. Пламя перекинулось на угловую башню здания. тмечается, что первоначально ориентировочная площадь пожара составляла 700 кв. метров, к 12 часам пламя перекинулось на 2 тысячи. Пламя перекинулось на угловую башню здания.

Проводится эвакуация. Сообщается об эвакуации более 40 человек, госпитализированы 9 человек.

«По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв., существует угроза распространения огня. Эвакуировано более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные заведения госпитализированы 9 человек», — говорится в сообщении спасателей.

По рассказам очевидцев, огонь в коридорах блокировал путь выхода из здания некоторым ученикам и преподавателям, а также работникам Одесского филиала Института археологии НАН Украины и других организаций, которые тоже размещались в доме. Несколько учащихся прыгнули из окон здания на припаркованные машины. По словам работников скорой помощи, состояние некоторых пострадавших, которых госпитализировали в горбольницы №1, 9, 11 и областной детской больницы, — средней тяжести и тяжёлое.

В эвакуации людей участвуют также работники городских структур — Горзелентреста, Горсвета и других.

К тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники.

Возле дома, где продолжается пожар, дежурят машины скорой помощи.

На месте работают психологи ГСЧС.

На месте происшествия также находится мэр Одессы Геннадий Труханов, который прервал заседание исполкома.

Обновлено. В Первой одесской больнице от полученных на пожаре травм скончалась преподаватель колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Бордюк Анна Леонидовна, 1976 года рождения. Её муж — сотрудник подразделения МЧС», — сказал Груханов.

Фото: ГСЧС