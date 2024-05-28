В Одессе в понедельник горели склад с обувью и постройки с автомобилями

Вечером 27 мая в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы по улице Просёлочной.

По сообщению в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, на месте спасателями было установлено возгорание крыши постройки и легковых автомобилей внутри неё. Из-за значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Отмечается, что почти час понадобился пожарным для полной ликвидации пожара. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара, детали и ущерб устанавливаются.

Днём 27 мая 47 спасателей на 11 спецмашинах приехали на вызов о пожаре в Хаджибейском районе Одессы, в 4-м Аэропортовском переулке. К ним присоединились 7 спасателей пожарного взвода Нацгвардии.

Здесь открытым пламенем пылал склада с обувью. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Работу усложняло быстрое распространение огня по всей площади складского ангара, высокая температура металлических конструкций, а также воздушная тревога, во время которой личный состав был отведён в безопасное место.

Пожар был ликвидирован спустя 4 часа после приезда пожарных на общей площади ~1400 квадратных метров.

«К счастью, никто не пострадал и не погиб. Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о пожаре 26 мая 2024 года в доме по улице Педагогической в Приморском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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