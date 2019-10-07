Под Одессой сгорела яхта местного депутата

Минувшей ночью на причале в селе Бурлачья Балка горела яхта, принадлежащая депутату Таировской объединённой территориальной громады Всеволоду Шаевскому.

Об этом сообщает Думская, ссылаясь на очевидцев пожара.

«После сегодняшнего (6 октября — ред.) собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.М.», — написала ночью в Facebook Мария Трофония, опубликовавшая фото горящей яхты.

Информацию о пожаре подтвердила пресс-служба ГСЧС. Сигнал о возгорании на причале поступил в 23:13 6 октября. На площади 30 квадратных метров горел парусный катамаран. Вскоре пожар ликвидировали.

В тушении принимали участие 10 сотрудников ГСЧС и четверо членов пожарной команды Черноморского рыбпорта. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

По данным СМИ, депутат Таировского ОТГ представляет интересы ж/м «Академгородок», а также является основателем общественной организации «Громада Совиньона за права».

Фото: dumskaya.net