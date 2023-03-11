В Одесской области произошли 3 резонансных пожара, есть жертвы

В субботу, 10 марта, спасатели зафиксировали три пожара, два из которых унесли человеческие жизни.

Подробности возгораний сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 11.53 в этот день 6 спасателей выехали в Измаильский район, в Килию, где на улице Украинской загорелась сухая трава и мусор на территории частного домовладения. В 12:19 пожар был ликвидирован на площади 300 м2. В результате пожара погибла 79-летняя хозяйка дома. Причина пожара пока не установллена.

В 15.16 от дежурного полиции поступило сообщение, что около 08:00 возникло возгорание матраса и постельных принадлежностей в комнате частного жилого дома по улице Степной села Демидовка в Подольском районе. Пожар ликвидирован самозатуханием на площади 2 м2. В результате пожара погиб хозяин 1978 года рождения. Причина пожара — неосторожность при курении погибшим. Пожарные подразделения не вызывались.

Без жертв обошлось при пожаре одноэтажного жилого дома по улице Греческой в Белгород-Днестровском. Около полутора часов понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара. Сгорела крыша дома. Причина — короткое замыкание электрической сети. «От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 19 спасателей, от местной пожарной команды «Шабо» 1 единица техники и 3 человека личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года представителями Службы спасения и правоохранителями Одесской области были привлечены к административной ответственности два правонарушителя, по вине которых сожжена растительность на общей площади 8 800 квадратных метров. На них наложен штраф в сумме 6120 гривен.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod