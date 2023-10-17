В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Головчинский, светлая память

На фронте погиб житель Нерубайской громады Одесской области Дмитрий Головчинский.

Об этом сообщает Нерубайская сельская территориальная община.

Прощание с военнослужащим прошло 22 августа в с.Холодная Балка. В трауре была вся громада.

Одесса News сообщала, что 20 августа в Кременчугской Первой городской больнице имени Богаевского скончался солдат Вадим Билодон, житель Ширяево Одесской области, получивший тяжёлые ранения на фронте.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Нерубайская тергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy