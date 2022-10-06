Спецподразделение ГУР МО Украины освободило Боровую в Харьковской области

Воины спецподразделения ГУР МО Украины KRAKEN успешно провели операцию по освобождению населённого пункта Боровая Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

«Воины спецподразделения ГУР МО Украины KRAKEN успешно провели дерашизацию населённого пункта Боровая Харьковской области – подняли флаг над городом! Для российских захватчиков ГУР МО Украины напоминает: Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская область, а главное — полуостров Крым – это Украина. Вы пришли к нам с мечом? От меча и умрёте!», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, В Херсонской области, в Бериславском районе, 5 октября Силами обороны юга освобождены и закреплены с восстановлением государственного флага Украины населённые пункты Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

Фото: ГУР МО/Telegram

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