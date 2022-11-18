В Крыму по поручению Путина начали строить укрепления

На территории временно оккупированного Россией украинского Крыма началось возведение фортификационных сооружений для «безопасности» полуострова.

Об этом 18 ноября сообщил в Telegram так называемый глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», – заявил Аксёнов.

Он утверждает, что укрепления строятся якобы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Аксенов добавил, что «безопасность» Крыма «в первую очередь» якобы будет обеспечиваться «мероприятиями в Херсонской области». О каких именно мерах идёт речь, он не уточнил.

9 ноября OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter опубликовал спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, изображены укрепления и окопы, которые россияне начали готовить на административной границе с Крымом, в том числе окопы возле КПП «Чонгар» между Херсонской областью и полуостровом и в районе Армянска. Сейчас все твиты Питте, посвящённые окопам на севере Крыма, недоступны.

Для справки. Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

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