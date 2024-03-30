Нардеп Гончаренко: Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино

Народный депутат Украины из Одессы Алексей Гончаренко проинформировал, что 9 из 10 солдат ВСУ на передовой проигрывают заработанные деньги в онлайн-казино.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Это не просто проблема. Это п…здец. Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (беттинг – это игровой процесс, связанный со ставками на спорт в букмекерских конторах, — ред.). Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу», — сообщает нардеп.

По мнению Гончаренко, «это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но, кроме этого, она создаёт проблему и на потом. Человек пробыл год-два на передовой. Получал там условно от 60 тыс. до 150 тыс. грн (смотря на каких позициях и какое количество времени). Вместо того чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги – всё проиграл.

«Дальше вернётся обратно в гражданскую жизнь – и ничего нет. Повышенное чувство справедливости. Непонимание общества. Плюс ещё нет ничего – это создаст из него идеальную мишень для криминального мира. Вот и всё.

Как считает Гончаренко, эту проблему можно решить комплексно:

1. Запретить беттинг и казино для военнослужащих. Добавить их в реестры и начать контролировать.

2. Активизировать «єОселю» для них. Рассказывать и агитировать брать ипотеки. Отслужил год-два и получил квартиру («єОселю» надо реформировать именно под солдат, чтобы они могли быстро брать ипотеку).

«Условно через год он получит 700 тыс. грн. 200 тыс. на жизнь и нужды и 500 тыс. – за жильё отдал. Ну, год-два-три – и можно будет выплатить. Потом вернулся в гражданскую жизнь – и есть квартира, её можно будет сдать и получать какие-нибудь деньги каждый месяц, и уже плюс. Ну и вдобавок это стимулирует экономику», — пишет одесский нардеп.

Гончаренко убеждён, что «прямо сейчас мы просто вымываем деньги из нашей страны и бюджета. И ещё создаём проблему на будущее».

Одесса News информировала, что в марте 2024 года в Одессе правоохранители сообщили о подозрении организатору и трём участникам преступной группы по факту организации и функционирования проведения азартных игр в сети Интернет.

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