Зеленский: Я поручил главе СБУ разобраться с играми военных в казино

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павла Петриченко с призывом ограничить игорный бизнес.

О запрете онлайн-казино 29 марта Зеленский сказал в вечернем обращении, которое опубликовано в Facebook.

«Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игорных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по поводу этого вопроса и на следующей неделе предложить решение», – сказал Зеленский.

Петиция №22/223008-еп «Ограничение работы онлайн-казино» появилась на сайте Офиса Президента 29 марта. В ней автор, военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко призывает ограничить игорный бизнес. На момент публикации новости петиция набрала 26 041 голос из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. В Telegram Петриченко писал, что пытался зарегистрировать петицию с 18 марта и всё это время она была на модерации.

Автор петиции подчёркивает, что военнослужащие уже третий год вдали от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Многие из них начали играть в азартные игры, и есть случаи, когда военнослужащие тратят на игры всё свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, говорится в петиции.

«Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью, умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ», – отмечает автор.

Он просит внести в Верховную Раду Украины безотлагательный законопроект, предусматривающий:

на время военного положения запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих;

запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и какой-либо связанной символики или предметов с войной и армией: форма, каска, автомат и т.д.;

запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;

запрет воинским частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц;

запрет любой рекламы или публичных упоминаний о фактах предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрет ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие схожие товары двойного назначения;

обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

Одесса News информировала, что по заявлению народного депутата Украины из Одессы Алексея Гончаренко, 9 из 10 солдат ВСУ на передовой проигрывают заработанные деньги в онлайн-казино.

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