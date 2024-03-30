Нидерланды вернули Украине ценные археологические артефакты

Украине вернули восемь ценных предметов археологии, незаконно ввезённых в Нидерланды в марте прошлого года.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Речь идёт о наконечниках копий и стрел из разных археологических культур и регионов Украины, датируемых периодами от римских времён до Средневековья, которые обнаружили на границе в марте 2023 года.

Директор Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Альфред Рус передал артефакты посольству Украины.

«Мы проконсультировались с экспертами из музея в Лейдене и пришли к выводу, что они могли быть незаконно вывезены. Затем мы также проконсультировались с экспертами из Национального музея истории Украины, и они подтвердили наше подозрение. Мы выяснили, что они принадлежат к культурному наследию Украины. По этой причине мы возвращаем их Украине», — сказал он.

Отмечается, что предметы возвращаются в Украину в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года. Нидерланды и Украина являются государствами-участниками Конвенции. Страны-участники обязаны оказывать друг другу помощь при выявлении незаконно вывезенных предметов и принимать соответствующие меры по их возвращению в страну происхождения. В этом случае Инспекция исследовала происхождение предметов и их владелец отказался от претензий к ним.

Одесса News информировала о возвращении экспонатов четырёх крымских музеев, в том числе коллекции скифского золота из Музея Алларда Пирсона (Амстердам) Национальному музею истории Украины.

Фото: МКиИПУ, Укринформ

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