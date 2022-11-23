В Украине отключены от энергосистемы две атомные электростанции

В Украине отключены от энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции в результате российского ракетного обстрела энергообъектов.

«Южноукраинская АЭС – аварийная остановка энергоблоков», – написал в своём Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Эту информацию подтвердил спикер «Энергоатома» Леонид Олейник.

«Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией всё хорошо. Некуда выдавать электроэнергию», – сказал он.

Об остановке Хмельницкой АЭС сообщил в Facebook городской голова Нетишина, города – спутника Хмельницкой АЭС, Александр Супрунюк.

«Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение воды, возможно, тепла», – написал мэр.

Аварийные отключения возможны по всей Украине в течение суток, сообщили в «Укрэнерго». В ходе массированного ракетного удара России по Украине были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры, аварийные отключения начались по всей территории страны.

Днём 23 ноября по всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях, взрывах во Львовской области, Киевской области и столице. Обессточен Львов.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов Одесса временно обесточена. Обесточена также работа котельных и насосных станций. По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», подача тепла будет восстановлена только после возобновления электроснабжения. Водоснабжение также отсутствует из-за обесточения всех насосных станций и резервных линий.

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