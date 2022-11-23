Силами ПВО над Одессской областью 23 ноября сбиты 2 вражеские ракеты

23 ноября во время массированного ракетного удара по всей территории Украины, в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» зафиксированы пуски ракет как воздушного базирования типа Х-101, так и морского типа «Калибр».

Об этом сообщает ОК «Юг».

«Силами противовоздушной обороны сбито 15 крылатых ракет: 10 над Черкасщиной, 1 над Николаевщиной, по 2 – над Одесщиной и Винничиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государство-спонсор терроризма красноречиво подтвердило свой позорный статус, признанный в цивилизованном мире.

«Атакован объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области, где ранен один гражданский. Обломками сбитой ракеты разрушено одно хозяйственное здание в Одесской области, где убиты почти два десятка домашних птиц. Люди не пострадали», — информирует ОК «Юг».

В общей сложности, 23 ноября было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет, информирует командование Воздушных сил ВСУ.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов Одесса временно обесточена. Обесточена также работа котельных и насосных станций. По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», подача тепла будет восстановлена только после возобновления электроснабжения. Водоснабжение также отсутствует из-за обесточения всех насосных станций и резервных линий.

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