В Праге установили главную рождественскую ёлку Чехии

В ночь на вторник, 22 ноября, на Староместской площади в центре Праги установили главную рождественскую ёлку.

Об этом сообщает издание Радио Прага».

Отмечается, что в минувшее воскресенье её срубили в деревушке Млыны (Mlýny, Устецкий край).

«Хвойную красавицу привезли на внушительном американском тягаче и при помощи подъёмного крана установили на привычное место. Крупногабаритный груз перевозили по ночам, чтобы не создавать проблем автомобилистам. Общая протяжённость пути от деревни до центра Праги составила около 150 км», 0 говорится в сообщении.

До пятницы праздничное дерево будут наряжать. Его украсят 6-километровой экономичной LED-гирляндой с мелкими лампочками, 80 рождественскими звездами двух разных размеров, 170 красными и золотыми шарами (официальные цвета Праги) и двухметровым наконечником в форме светящейся пики.

Возраст ёлки – 58 лет, высота – 25 метров. Она на 3,5 метра выше своей прошлогодней предшественницы.

Огни на главном символе грядущего Рождества впервые зажгут в субботу, 26 ноября. В тот же день на площади откроется крупнейшая в городе рождественская ярмарка.

Ёлка будет радовать горожан своим сиянием ежедневно до 6 января 2023 года. На ночь в целях экономии электроэнергии огни будут выключать.

Дерево компании Taiko, многолетнему организатору рождественских ярмарок в центре Праги, в рамках объявленного ранее конкурса предложил владелец участка, на котором оно росло – Петр Кубица. Он всё равно собирался спилить могучее дерево из опасений, что в случае сильного ветра оно может упасть на постройки. Ель приглянулась специалистам своей стройностью и высотой, а также густотой, равномерностью и симметричностью ветвей. Всего компания выбирала из 26 вариантов, присланных участниками конкурса из разных уголков страны. Победителю полагается символическая денежная премия в размере 10 тыс. крон.

В нынешнем году сложилась уникальная ситуация. Рядом с ёлкой, выбранной для ярмарки на Староместской площади, представителям компании приглянулась другая, более низкая 19-метровая елка, которая идеально подошла бы для ярмарки в нижней части Вацлавской площади (её тоже организует Taiko). В итоге владелец согласился отдать и её. Впервые в современной истории Праги обе ёлки для двух главных рождественских ярмарок прибудут из одного места.

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