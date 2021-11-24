На площади Святого Петра в Ватикане запахло хвоей

28-метровая рождественская ёлка, которая в этом году украсит площадь Святого Петра в Ватикане, прибыла в Рим 23 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Aleteia.

Отмечается, что вес дерева составляет 8 тонн, а на его срезку понадобилось 12 часов.

Рождественскую ёлку будут украшать 600 деревянных шариков ручной работы, изготовленных мастерами из села Андало, что в регионе Тренто — оттуда привезли ёлку, — говорится в сообщении.

Зажжение огней на рождественской ёлке состоится в пятницу, 10 декабря.



Кстати. В воскресенье, 28 ноября, у христиан западного обряда начинается Адвент — время ожидания Рождества, которое продлится четыре недели — до 24 декабря. В настоящее время церковь призывает верующих к молитве, посту и добрым делам, а также принять участие в реколлекциях – духовных размышлениях. В течение Адвента каждое воскресенье на ёлочном венке зажигают по одной свече.

Как сообщала Одесса News, 23 ноября в официальную резиденцию президента США привезли Рождественскую ёлку.

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