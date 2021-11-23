Скоро-скоро Новый год: В Белый дом привезли Рождественскую ёлку

Сегодня в официальную резиденцию президента США привезли Рождественскую ёлку.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на WCNC.

Отмечается, что праздничное дерево прибыло в Белый дом из округа Эш (штат Северная Каролина).



«Ёлку привезли на коляске, запряжённой двумя лошадьми. По традиции, рождественское дерево встречала первая леди – супруга президента США Джилл Байден», — говорится в сообщении.

Кстати, это уже в восьмой раз ёлку в Белый дом привезли из округа Эш. Штат Северная Каролина – популярное место снабжения президентских рождественских ёлок.

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