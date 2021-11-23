27 ноября в Одессе почтят память жертв голодоморов

27 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре в Одессе будут проведены ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и минута молчания.

В храмах города состоятся панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов в Украине.

В ноябре в учреждениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования, а также библиотеках города пройдут мероприятия по соответствующей тематике.

Мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований.

Для обеспечения проведения ритуала и безопасности его участников с 09:50 до 10:10 27 ноября будет временно приостановлено движение транспортных средств (кроме транспорта общего пользования) по ул. Леонтовича, на участке от ул. Базарной до Лидерсовского бульвара.

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