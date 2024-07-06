В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Горбаченко, светлая память

На фронте, защищая родную землю от российского агрессора под Бахмутом, погиб 46-летний солдат гранатомётного взвода огневой поддержки, житель Измаила Одесский области Максим Горбаченко.

Об этом сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Максим родился в Измаиле в семье военного. Выпускник шестой школы, он продолжил приобретать знания в Измаильском государственном университете — выбрал иностранные языки (турецкий, английский).

«Крайне любил жизнь, увлекаясь всем — новыми языками, горными лыжами, боксом. До безумия читал — и ко всему относился ответственно. Работал на флоте, потом искал судьбу за пределами Украины. Вернулся на Родину — и пошёл защищать Украину», — говорится в некрологе.

Воина похоронили 8 апреля 2024 года на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя села Новая Царичанка Белгород-Днестровского района Олега Цыброва.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook, Суспільне Одеса

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