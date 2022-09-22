За истекшие сутки ВСУ на Южном фронте сбили вертолёт, 4 танка, ЗРК «Бук»

За истекшие сутки ВСУ уничтожили с земли российский вертолёт Ми-24 в Херсонской области, а также множество другой автобронетехники.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования «Юг» ВСУ, которую обнародовал его представитель полковник Владислав Назаров.

«Нашей авиацией нанесён 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолёт Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены 2 шпиона типа «Орлан-10», — проинформировал полковник Назаров.

Отмечается, что огневым контролем ВСУ остановили попытки россиян проехать по Каховской дамбе и отплыть баржей из Херсона.

«Наши подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поражены два командных пункта непосредственно в Херсоне, два пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, три района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, также радиолокационная станция «Зоопарк» в Крутом Яру», – говорится в сводке.

В общей сложности, за последние сутки враг не досчитался 41 военного, 4-х танков, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2/3».

Одновременно отмечается, что в течение боевого дня продолжались обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения и населённых пунктов в тыловых и прифронтовых громадах.

«Враг нанёс 4 авиационных и 4 ракетных удара. Вечером Красногригорьевскую общину Никопольщины враг обстрелял реактивными снарядами системы залпового огня «Град» и тяжёлой артиллерией. Убит один и ранены два гражданских лица. В Николаевской области в течение дня реактивными снарядами трижды атакован район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного. Человеческих потерь нет. Среди дня враг из ствольной артиллерии обстрелял портовую инфраструктуру Очакова. Потерь нет. К вечеру 2 реактивных снаряда выпущены по Березнеговатской общине, к счастью – попадания по открытым поверхностям, люди не пострадали», — сообщил Назаров.

Враг развернул ПВО в Бериславском районе, чтобы обезопасить свои подразделения от авиационных и ракетных ударов. Пытается совершать маневры силами и средствами, уплотняя оборону, усиливая артиллерийское прикрытие.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на юге Украины уничтожено 151 военного, более 40 единиц военной техники.

На главном фото воин одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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