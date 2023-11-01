616 дней войны: ВСУ дают по зубам военным «первой в мире» армии на всех направлениях

Начались шестьсот шестнадцатые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции, однако повсюду получают достойный отпор.

По словам начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, подполковника Владимира Фитьо в эфире телемарафона «Единые новости», «ситуация в районе ответственности восточной группировки войск остаётся напряжённой, но контролируемой. Враг продолжает атаковать на Купянском направлении. Наносит много артиллерийских ударов, только за минувшие сутки произошло 736 обстрелов. Применяется РСЗО, артиллерия, миномёты, наносились удары 16 дронами-камиказде, было 8 авиационных ударов… На этом направлении были отбиты две атаки», — отметил Фитьо.

Фитьо информирует также, что на Бахмутском направлении «тоже велика активность оккупационных войск: 7 боевых столкновений, 2 авиаудара, 26 дронов-камикадзе применялись по украинским позициям, 576 обстрелов, из которых 159 – из артиллерии, 288 – из миномётов».

«Но тем не менее нам удалось уменьшить количественный состав российских оккупационных войск на Лимано-Купянском направлении на 112 человек, отправить на концерт Кобзона на Бахмутском направлении 123 захватчика», — добавил он. Подполковник отметил, что против Сил обороны Украины на Купянском и Бахмутском направлениях воюют «так называемые подразделения, сформированные из бывших заключённых, подписавших контракт с министерством обороны Российской Федерации».

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 1 ноября, ситуция на других участках фронта следующая:

в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных района

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных района в зоне ответственности ОСГВ «Хортица » Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

» Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населённых пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинские воины отразили более 20 атак окупантов. На Шахтёрском и Запорожском направлениях ВСУ также надавал по зубам врагу в боях у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой и Работино Запорожской областей. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта

на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населённых пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинские воины отразили более 20 атак окупантов. На Шахтёрском и Запорожском направлениях ВСУ также надавал по зубам врагу в боях у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой и Работино Запорожской областей. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневоенное поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что 31 октября Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривались вопросы безопасности одесского региона.

На главном фото боец 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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