От ран, полученных в бою, ушёл из жизни житель Одесской области Артём Махортов

26 августа во время выполнения боевой задачи командир противотанкового отделения взвода огневой поддержки аэромобильной роты аэромобильного батальона, житель села Новониколаевка Вилковской громады Артём Махортов получил ранение, ставшее для него смертельным.

Об этом в Facebook сообщает Десантненский старостинский округ.

Артём сражался за Украину в Запорожской области в районе населённого пункта Работино.

Ему было 35 лет.

Артём родился 14 марта 1988 года в селе Горское Северодонецкого района Луганской области. Он окончил девять классов в школе № 16 города Золотое на Луганшине. Здесь же получил диплом повара-кондитера в профессиональном лицее. В 2014 году, когда началась война на востоке Украины, Артём переехал в Одессу. Со своей будущей женой Анной муж познакомился в 2021 году в Вилково, где работал поваром в местном ресторане. Впоследствии они вместе переехали в Измаил.

В 2023 году Артём получил повестку и не отказался пойти в ряды Вооружённых Сил. Его отправили проходить обучение сначала на Житомирщину, затем в Германию. Ещё полгода заняла боевая подготовка в Николаевской и Днепропетровской областях.

На Запорожское направление Артём с побратимами попал в конце лета. 23 августа солдат Махортов совершил свой первый боевой выезд, а через три дня, 26 августа, попал под миномётный обстрел в районе села Работино и получил несовместимые с жизнью травмы.

Артём был веселым, добрым, отзывчивым человеком, душой компании. После возвращения с войны он больше всего мечтал о счастливой семье…

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Фото: Десантненский старостинский округ, Горская городская военно-гражданская администрация/Facebook

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