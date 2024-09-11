Дебаты Трамп-Харрис: кто победил

На дебатах, прошедших нынешней ночью, между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис победила действующий вице-президент.

Таков результат опроса телезрителей, который после публичного диалога политиков провёл CNN, пишет издание ГОРДОН.

44% опрошенных каналом зарегистрированных избирателей, наблюдавшие за дебатами, считают, что Харрис выиграла теледуэль. 40% отдают победу Трампу.

В то же время 55% из опрошенных назвали экс-президента более сильным в вопросах экономики. Харрис в этом вопросе предпочитают 35%.

82% заявили, что дебаты не повлияли на их выбор президента. Ещё 14 % сказали, что они заставили их пересмотреть своё мнение, но не изменили его, а 4 % – что они изменили их мнение о том, за кого голосовать. Те, кто до вечера вторника поддерживал Трампа, несколько чаще, чем те, кто поддерживал Харрис, говорили, что дебаты заставили их пересмотреть своё мнение.

CNN отмечает, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и «не являются репрезентативными для всей голосующей общественности». Участники опроса на 6 пунктов чаще придерживаются республиканских взглядов, чем демократических, что делает их аудиторию примерно на 4 процентных пункта более склонной к правым, чем все зарегистрированные избиратели в стране, подчеркнул телеканал.

Опрос был проведен SSRS Opinion Panel онлайн среди 605 зарегистрированных избирателей США, смотревших дебаты. Погрешность этого метода составляет плюс-минус 5,3 процентных пункта, указал телеканал.

Как заявила Камала Харрис в ходе дебатов, в случае успеха в войне против Украины агрессия России продолжится против других стран Европы.

«В повестке Путина не только Украина. Если бы Путин сидел сейчас в Киеве, он смотрел бы на оставшуюся часть Европы, начиная с Польши. Почему бы вам не сказать 800 тысячам польских американцев, как быстро бы вы сдались ради благосклонности диктатора, который съест вас на обед», – обратилась Харрис к Трампу, добавив, что в свете российской агрессии союзники США по НАТО и другие партнёры в Европы «благодарны, что Трамп – больше не президент Соединённых Штатов и что мы понимаем важность величайшего военного альянса в мире».

Дональд Трамп использовал свою привычную риторику относительно необходимости прекратить войну в Украине путём переговоров в ответ на неоднократные вопросы, считает ли он победу Украины соответствующей интересам США.

«Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизнь», — заявил Трамп в ответ на прямой вопрос ведущего, хотел бы он, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией. При этом Трамп назвал официальную статистику жертв в войне ложью, заявив, что на этой войне «людей убивают миллионами».

Кроме того, экс-президент обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что ему «не хватает смелости» просить Европу увеличить расходы на оборону. Трамп в очередной раз заявил, что будь он президентом, Путин не вторгся бы в Украину. Он также отметил, что разрешил бы конфликт до того, как стал бы президентом в случае победы на выборах.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения… Они уважают меня, они не уважают Байдена», – заявил Трамп. По его словам, он «поговорил бы с одним, а затем с другим», чтобы завершить войну.

Трамп также отметил, что Россия имеет ядерное оружие и может применить его. Но, по его словам, никто об этом не упоминает. Когда ведущий снова спросил Трампа напрямую, считает ли он, что победа Украины в войне отвечает интересам США, тот подчеркнул: «Я думаю, что в интересах США закончить эту войну, просто завершить это, договориться о соглашении, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней».

Как сообщала Одесса News, Харрис официально начала свою президентскую кампанию 21 июля, через несколько часов после того, как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 2024 года.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Главными соперниками на них станут Дональд Трамп и Камала Харрис.

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