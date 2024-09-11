11 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 11 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: ул. Ольги Благовидовой (Кострова), О. Косяченко, Святослава Рихтера, 33, 44–94А, Татьяны Тэсс, дорога Овидиопольская, 3/1. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27, 7-я Пересыпская, 8-52, 9-я Пересыпская, 7-А, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Карышковского, Локомотивная, 1, 1-я, 7, 9, 9 , 21, 23а, 25, 27, Рыночная, 7, переулки с 1-го по 13-й Черноморский, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский, пер. Савранский (Большевистский), 3-10. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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