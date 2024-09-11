В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Тищенко, светлая ему память

30 августа жители Саратской общины, что в Одесской области, провели в последний путь земляка, воина-морпеха ВМС ВСУ Александра Тищенко.
Об этом сообщает Саратский поселковый совет.
Друзья и знакомые отмечают, что Александр всегда патриотически любил свою малую Родину и стремился, чтобы небольшой городок выглядел лучше, а его жителям было комфортнее жить.
Желая приблизить Победу, Александр вступил в ряды 18-го отдельного батальона морской пехоты и выполнял боевые задания.
Защитник похоронен на кладбище в Сарате.
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Фото: Саратский поссовет/Facebook
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