В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Тищенко, светлая ему память

30 августа жители Саратской общины, что в Одесской области, провели в последний путь земляка, воина-морпеха ВМС ВСУ Александра Тищенко.

Об этом сообщает Саратский поселковый совет.

Друзья и знакомые отмечают, что Александр всегда патриотически любил свою малую Родину и стремился, чтобы небольшой городок выглядел лучше, а его жителям было комфортнее жить.

Желая приблизить Победу, Александр вступил в ряды 18-го отдельного батальона морской пехоты и выполнял боевые задания.

Защитник похоронен на кладбище в Сарате.

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Фото: Саратский поссовет/Facebook

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