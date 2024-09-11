В Одессе суд вынес приговор 7 коллаборантам: скамья подсудимых была пуста

Малиновский райсуд Одессы 10 сентября вынес приговор о создании в 2022 году фейковой «Почты Херсона» так называемому «губернатору» Херсонской области Владимиру Сальдо.

Об этом говорится в решении суда.

Приговор также вынесли его заместительнице в сфере цифровизации и социальной политики Екатерине Губаревой, бывшему директору Херсонской дирекции «Укрпочты» Виктору Фирману, руководителю фейковой «Почты Крыма» Елене Принь, сотруднице Крымской дирекции «Укрпочты» Татьяне Дубининой, экс-сотруднице Запорожской «Укрпочты» Инне Горлачёвой, работнику «Почты Херсона» Сергею Михнёву.

Обвиняемых признали виновными в разграблении и захвате имущества «Укрпочты» на территории Херсонской области, что является пособничеством государству-агрессору.

Владимира Сальдо, Екатерину Губареву и Виктора Фирмана признали виновными по статьям 111.1 и ч.2 УК (Пособничество государству-агрессору и коллаборационная деятельность). Сальдо получил приговор в виде лишения свободы сроком 15 лет, Губарева и Фирман – 12 лет.

Елену Принь, Татьяну Дубинину, Сергея Михнёва и Инну Горлачёву обвиняли только в пособничестве государству-агрессору. Они получили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сторона защиты обвиняемых сообщила, что будут подавать апелляцию, поскольку дело рассматривалось по процедуре in absentia (в отсутствие обвиняемого).

Сальдо, Михнёва, Горлачёву, Принь, Фирмана и Губареву обвиняли в создании так называемой «Почты Херсона». Это почтовый оператор, созданный Россией для обслуживания жителей временно оккупированных районов Херсонской области. «Почту» создали по приказу «губернатора» Херсонщины Владимира Сальдо и его заместителя Екатерины Губаревой. Возглавил «Почту Херсона» экс-работник «Укрпочты» Виктор Фирман. Заместителем Фримана стал Дмитрий Шкляр, которому в марте этого года сообщили подозрение. Фейковую «Почту Херсона» оккупанты создали по аналогу так называемой «Почты Крыма». «Помогали» в её создании руководитель «Почты Крыма» Елена Принь, сотрудница Крымской дирекции «Укрпочты» Татьяна Дубина, экс-работница Запорожской дирекции «Укрпочты» Инна Горлачёва. На «Почте Херсона» работал Сергей Михнёв.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Малиновский районный суд Одессы признал назначенного оккупантами незаконного «губернатора Херсонской области» Владимира Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения и заочно приговорил его к лишению свободы на 15 лет.

Фото: Укринформ, УСИ, Малиновский райсуд г. Одесса

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