ВСУ восстановили контроль за последние сутки в 12 пунктах на херсонском направлении

10 ноября начались стабилизационные мероприятия в освобождённых ВСУ населённых пунктах Херсонской и Николаевской областей – Калиновском, Бобровом Куте, Евгеньевке, Коцюбинском, Снигирёвке.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал Офис Президента.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на своё законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населённый пункт освобождён. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение», – сказал Зеленский. Он не уточнил, за какой период это произошло, но это число назвал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: по его словам, украинские войска восстановили контроль над 41 населённым пунктом на херсонском направлении с 1 октября, причем над 12-ю из них – за последние сутки (Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное).

Президент отметил, что в освобождённые районы сразу за воинами идут сапёры и спасатели для разминирования территории и силы Национальной полиции.

«Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигирёвку. Там начались стабилизационные мероприятия… Сейчас мы все счастливы видеть, как остававшиеся в оккупированных сёлах и городах украинцы встречают наших воинов. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где ещё поднят наш государственный флаг», – сказал Зеленский.

Он призвал помнить о том, что каждый шаг сил обороны – жизнь украинских воинов.

«Жизнь, которая отдаётся за свободу для украинцев. Всё, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны, в Харьковской области. Как ещё раньше на севере – Киевщина, Сумщина, Черниговщина. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы «должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе были наши флаги, украинские флаги, и больше никогда – никаких вражеских триколоров».

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