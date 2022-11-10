Итальянские археологи во время раскопок нашли 20 статуй, которым более 2-х тысяч лет

Итальянские археологи во время раскопок старинного тосканского термального курорта обнаружили около 20 бронзовых статуй, которым более двух тысяч лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

По данным итальянского Министерства культуры, благодаря грязи, которая их защищала, фигурки были найдены в идеальном состоянии.

В ведомстве добавили, что открытие во время археологических раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи близ Сиены является «одним из самых значительных в Средиземноморье и, несомненно, самым важным после подводного открытия в 1972 году знаменитых бронзовых воинов Риаче».

Некоторые из двух десятков бронзовых изделий являются целыми фигурами людей или богов, тогда как другие представляют собой отдельные части тела и органы, которые предлагались богам для вмешательства при лечении с помощью термальных вод, — говорится в сообщении.

Отмечается, что археологи во время раскопок также обнаружили 5 000 монет из золота, серебра и бронзы.

По словам Якопо Таболли, который координировал раскопки для Сиенского университета для иностранцев, открытие значимое, поскольку проливает новый свет на конец этрусской цивилизации и расширение Римской империи между вторым и первым веками до нашей эры.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году британский археолог Кен Дарк из Университета Рединга заявил, что раскопал место, бывшее когда-то домом, в котором провел своё детство Иисус Христос.

Фото: Italian Culture Ministry via AP

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